Giorgia Meloni | Nessun aereo americano è partito dalle basi italiane

Giorgia Meloni chiarisce con fermezza: nessun aereo americano è decollato dalle basi italiane. Questa dichiarazione rassicura i cittadini e rafforza la posizione dell’Italia come paese pacifico e sovrano. In un contesto geopolitico complesso, le parole della Premier sottolineano l’impegno del nostro governo nel mantenere una politica estera trasparente e responsabile, tutelando gli interessi nazionali e la pace internazionale.

"Approfitto per confermare quanto è già stato dichiarato dal ministro degli Esteri, Tajani, dal ministro della Difesa, Crosetto, in questi giorni circa il fatto che nessun aereo americano è partito da basi italiane e che la nostra Nazione non ha in alcun modo preso parte a operazioni militari". 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Giorgia Meloni: “Nessun aereo americano è partito dalle basi italiane"

Meloni chiede di "fermare la violenza" a Gaza e sull'Iran assicura: "Nessun aereo americano è partito dalle nostre basi"

Meloni: "Nessun aereo Usa è partito da basi italiane. Crisi petrolifera? Per Italia approvvigionamenti garantiti" - " Il 3,5% in spese di difesa e l'1,5% in spese di sicurezza sono impegni importanti e necessari che finché questo governo sarà in carica l'Italia rispetterà come membro di primo piano della Nato.

