Giorgetti ' chiudere al più presto con dazi al 10%'

Il negoziato sui dazi è un crocevia cruciale per l’economia globale e italiana. L’incertezza, come sottolineato più volte, ha un costo elevato: frenando scambi e investimenti. Con la recente decisione degli inglesi di fissare al 10% i dazi al G7, appare evidente che l’Europa dovrebbe considerare anche una chiusura rapida, per evitare ulteriori danni e rilanciare la crescita. Forse è il momento di agire senza indugi…

"Personalmente ho più volte evidenziato come anche l'incertezza abbia un prezzo. Nel negoziato sui dazi varrebbe la pena di chiudere al più presto possibile anziché lasciare che l'incertezza continui a frenare scambi ed investimenti. Gli inglesi hanno appena chiuso al G7 di Kananaskis un accordo su dazi attorno al 10% e credo che sia impossibile per l'Unione Europea strappare condizioni migliori. Forse vale la pena di chiudere al più presto anche noi al 10%". Lo ha dichiarato Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, nel suo messaggio mandato all'assemblea annuale dei soci dell'American Chamber of Commerce in Italy, AmCham Italy, che si sta svolgendo a Milano.

