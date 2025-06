Gioppino Pacì Paciana e non solo | così Borghi e Burattini porta il teatro di figura in giro per la Bergamasca

Preparatevi a un viaggio tra tradizione e magia con Gioppino PAC236 Paciana e altri fantastici burattini! L’evento itinerante della «Fondazione Ravasio» porta il teatro di figura in giro per la bergamasca, coinvolgendo grandi e piccini. Da San Pellegrino Terme a Treviolo, Prezzate di Mapello e Azzano San Paolo, l’emozione è assicurata: ecco il programma completo per vivere momenti indimenticabili all’insegna della fantasia.

L’evento itinerante della «Fondazione Ravasio» sbarcherà anche a San Pellegrino Terme, Treviolo, Prezzate di Mapello e Azzano San Paolo: ecco il programma completo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gioppino, Pacì Paciana e non solo: così «Borghi e Burattini» porta il teatro di figura in giro per la Bergamasca

In questa notizia si parla di: gioppino - pacì - paciana - così

Cucciolo di elefante ucciso da un camion: così la mamma blocca la strada e cerca di spostare il tir – Video - Un cucciolo di elefante, tragicamente ucciso da un camion in Malesia, ha scatenato il dolore della mamma, che tenta disperatamente di spostare il veicolo.

Gioppino, Pacì Paciana e non solo: così «Borghi e Burattini» porta il teatro di figura in giro per la Bergamasca.