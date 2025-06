Gioco del Ponte 2025, le indicazioni per assicurarsi un posto.

Se vuoi assicurarti un posto al celebre Gioco del Ponte 2025, non perdere tempo! L’organizzazione ha annunciato che i biglietti saranno disponibili esclusivamente presso il botteghino del Teatro Verdi di Pisa, con prevendita che inizia domani, 24 giugno, e prosegue fino a mercoledì 25. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di vivere uno degli eventi più emozionanti della tradizione pisana: affrettati e assicurati il tuo ingresso!

PISA – Cresce l'attesa per l'edizione 2025 del Gioco del Ponte, che si terrà sabato 28 giugno. L'organizzazione dell'evento, tra i più emblematici e coinvolgenti della tradizione pisana, ha comunicato le modalità per l'acquisto dei biglietti, che saranno disponibili esclusivamente presso il botteghino del Teatro Verdi di Pisa. La prevendita inizierà domani (24 giugno) e proseguirà nella giornata successiva, mercoledì 25. In ciascuna delle due giornate saranno messi a disposizione 300 biglietti, venduti al prezzo simbolico di 5 euro ciascuno. Ogni persona potrà acquistare al massimo quattro biglietti, così da garantire una distribuzione più equa tra il pubblico.