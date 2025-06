Giochi Mediterraneo in dirittura d' arrivo le procedure di esproprio per i parcheggi

Giochi mediterraneo in dirittura d’arrivo: le procedure di esproprio per i nuovi parcheggi a Francavilla Fontana sono in pieno progresso. Situati strategicamente vicino allo stadio e al palazzetto, queste aree garantiranno una migliore vivibilità e mobilità per cittadini e visitatori. Grazie ai 6,5 milioni di euro provenienti dal Governo nazionale, l’amministrazione locale si appresta a trasformare il sogno in realtà, migliorando l’offerta sportiva e ricreativa della città.

FRANCAVILLA FONTANA - Procedono speditamente le procedure di esproprio dei terreni dove sorgeranno le due nuove aree parcheggio al servizio dello stadio e del palazzetto a Francavilla Fontana. La loro realizzazione rientra tra le opere finanziate con 6,5 milioni di euro dal Governo nazionale per.

