Gioca al Lotto e porta a casa 25mila euro festa a Spadafora

Il Lotto continua a regalare emozioni e grandi vincite in Sicilia, portando gioia e speranza tra i sognatori di Spadafora. Con una doppietta da oltre 25mila euro nel concorso di venerdì 20 giugno, il destino ha sorriso a un fortunato giocatore, dimostrando ancora una volta come una semplice giocata possa trasformarsi in una festa indimenticabile. La fortuna è davvero dalla parte di chi osa!

La Sicilia esulta grazie al Lotto. Nel concorso di venerdì 20 giugno, come riporta Agipronews, si registra una doppietta da oltre 49mila euro: una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Palermo regalano oltre 25mila euro a un fortunato giocatore di Spadafora, in provincia di Messina.

