Gimenez, gol capolavoro in rovesciata. Ma il Var lo annulla.

Un capolavoro di Santiago Gimenez incanta il pubblico con una rovesciata spettacolare, lasciando tutti senza fiato. Tuttavia, il sogno di celebrare il gol viene bruscamente interrotto dal VAR, che annulla la rete per fuorigioco. Un episodio che dimostra come anche le imprese più suggestive possano essere fermate dalla tecnologia, offrendo uno spunto di riflessione sull’equilibrio tra passione e precisione nel calcio moderno.

Santiago Gimenez è autore di un gol capolavoro in rovesciata nella terza partita del Girone A della Gold Cup tra Messico e Costa Rica. La rete, tuttavia, è stata annullata dal Var per fuorigioco.

