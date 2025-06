Gilberto Pichetto Fratin | Temo l’effetto rincari A rischio il 20% del gas e il 30% del petrolio

Gilberto Pichetto Fratin lancia un allarme sulle possibili ripercussioni degli aumenti dei prezzi di gas e petrolio, previsti per il 20 e il 30 del mese. Tuttavia, rassicura: «Le forniture possiamo sostituirle» e sta predisponendo due piani strategici per contenere i costi, con il carbone come elemento chiave nel fondo di sicurezza. Un’iniziativa che potrebbe segnare una svolta nella gestione energetica nazionale. Continua a leggere.

Il ministro: «Le forniture possiamo sostituirle, stiamo studiando due piani per contenere i costi. Il fondo di sicurezza è il carbone». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gilberto Pichetto Fratin: «Temo l’effetto rincari. A rischio il 20% del gas e il 30% del petrolio»

Gilberto Pichetto Fratin: prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in Italia - Gilberto Pichetto Fratin sottolinea l'importanza cruciale della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in Italia.

Inaugurato oggi il primo dei 18 magneti per la macchina a #fusione #nucleare #DTT, in corso di realizzazione nel Centro Ricerche ENEA di Frascati (Roma). Sono intervenuti tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energeti Vai su Facebook

I timori del governo per i prezzi dell'energia: Pichetto Fratin: “Possibili rincari su gas e petrolio” - La guerra in medio oriente e le minacce di un blocco dello Stretto di Hormuz preoccupano per le ripercussioni sul fronte energetico. Lo riporta ilfoglio.it

Pichetto Fratin, ci saranno misure contro il caro energia - In un intervento alla camera il ministro Pichetto Fratin ha illustrato le misure al vaglio contro il caro energia. Riporta hdblog.it