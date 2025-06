Gigi & Friends | D’Alessio arriva su Canale 5

Gigi & Friends – Sicily For Life promette una serata indimenticabile di musica, solidarietà e incontri speciali. Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo, spicca il giovane talento Alessandro D’Alessio, figlio di Gigi, pronto a stupire il pubblico con le sue performance. Prepariamoci a vivere un’esperienza emozionante, ricca di sorprese e momenti unici, perché questa serata è destinata a lasciare il segno.

Sono tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco di Gigi & Friends – Sicily For Life, la serata speciale di musica e solidarietà condotta da Gigi D’Alessio in onda domani sera, come anticipato su queste pagine, in prima serata su Canale 5. Sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo, il cantautore partenopeo allestirà infatti una festa di musica e condivisione, impreziosita anche da alcuni duetti inediti. Nel dettaglio, D’Alessio proporrà i suoi più grandi successi amati in Italia e all’estero. Al suo fianco diversi artisti della scena musicale italiana: da Elodie a Fiorella Mannoia, passando per Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, i The Kolors, Clementino, il figlio Lda e Rosario Miraggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Gigi & Friends: D’Alessio arriva su Canale 5

In questa notizia si parla di: gigi - friends - alessio - canale

Gigi D’Alessio verso l’addio a The Voice, per lui uno show su Canale 5 con Vanessa Incontrada - Gigi D'Alessio potrebbe dire addio a The Voice per approdare su Mediaset. Il cantante, infatti, sarebbe in procinto di partecipare a un nuovo show su Canale 5 insieme alla conduttrice Vanessa Incontrada.

Gigi D’Alessio arriva su Canale5 con “Gigi & Friends - Sicily for life” una grande festa di musica, ricca di ospiti per aiutare i piccoli del Sud colpiti da malattie rare. Abbiamo incontrato Gigi nel numero di Telesette in edicola #telesette #edicola #cover # Vai su Facebook

Manca pochissimo al mio doppio concerto allo Stadio Renzo Barbera, il 20 e 21/6, due serate piene di musica, emozioni e solidarietà ? E sono felice di annunciarvi che “Gigi & Friends – Sicily for Life” sarà anche trasmesso martedì 24/6 in prima serata su C Vai su X

“Gigi & Friend, Sicily for life”, D’Alessio in prima serata su Canale 5; Gigi & Friends, il concerto di Gigi D'Alessio su Canale 5: ospiti e data; GIGI D'ALESSIO | ANNUNCIATI GLI OSPITI DEL DOPPIO APPUNTAMENTO ALLO STADIO RENZO BARBERA DI PALERMO.

Gigi & Friends - Sicily for life, in prima serata su Canale 5 - Sicily For Life, una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D'Alessio e tanti ospiti. Secondo ansa.it

“Gigi&Friends - Sicily for life” in diretta su Canale 5 l'evento solidale con Gigi D'Alessio e tanti altri ospiti - Martedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva “Gigi & Friends – Sicily For Life”, una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D’Alessio ... Segnala msn.com