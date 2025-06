Gigi D’Alessio | in prima serata su Canale 5 ‘Gigi&Friends- Sicily for life’ una serata speciale di musica e solidarietà con tanti ospiti

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile: martedì 24 giugno, su Canale 5, Gigi D’Alessio torna in prima serata con “Gigi & Friends – Sicily For Life”. Un evento di musica e solidarietà che promette emozioni autentiche, duetti inediti e grandi ospiti, tutto dallo spettacolare palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo. Non mancate a questa festa speciale dedicata all’arte e alla solidarietà!

PALERMO – Martedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva "Gigi & Friends – Sicily For Life", una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D'Alessio e tanti straordinari ospiti. Una festa di musica e condivisione, regalando al pubblico duetti inediti ed emozioni autentiche. Sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo, il cantautore partenopeo si esibirà nei suoi più grandi successi amati in Italia e nel mondo. Accanto a lui, tanti amici e ospiti d'eccezione, gli artisti più amati della scena musicale italiana: Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, Lda, Rosario Miraggio, Elena D'Amario e Alessandro Siani.

