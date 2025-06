Giffoni55 i 99 film in concorso | amicizia sfide e identità

Giffoni55 si è concluso con la selezione di 99 film che esplorano temi universali come amicizia, sfide e identità. Dal passaggio all’età adulta alle relazioni familiari e alla lotta contro i pregiudizi, queste opere narrano storie che ispirano e fanno riflettere. Un’edizione ricca di emozioni e messaggi profondi, pronta a lasciare un segno nel cuore di giovani e adulti. La magia del cinema continua a unire le generazioni e aprire nuove prospettive.

Si è ufficialmente chiusa la selezione dei titoli in concorso a # Giffoni55, in programma dal 17 al 26 luglio. Il passaggio all'età adulta, il rapporto con la natura, le relazioni familiari, l'accettazione di se stessi e il superamento dei pregiudizi, sono alcuni dei temi affrontati dalle opere in concorso. Si va dal potere dell'amicizia e il superamento della sfida, ad argomenti più complessi che riguardano esperienze umane legate alla resilienza individuale e familiare, al desiderio di identità e appartenenza, all'impatto dei contesti socio-politici sulla vita dei giovani. Senza trascurare l'identità culturale e il ruolo dell'arte e della creatività come forma di espressione e sopravvivenza.