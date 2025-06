#Giffoni55 i 99 film in concorso | amicizia sfide e identità

Giffoni55 si prepara a incantare il pubblico con 99 film in concorso, esplorando temi fondamentali come l’amicizia, le sfide e l’identità. Dal passaggio all’età adulta alle relazioni familiari, ogni opera invita a riflettere sui valori più profondi dell’esperienza umana. Un’occasione unica per scoprire storie che ispirano, emozionano e spingono a superare i pregiudizi. Si va dal potere dell’amicizia e il superamento della sfida, ad argomenti più complessi che riguardano esperienze umane legate alla crescita personale

Si è ufficialmente chiusa la selezione dei titoli in concorso a # Giffoni55, in programma dal 17 al 26 luglio. Il passaggio all’età adulta, il rapporto con la natura, le relazioni familiari, l’accettazione di se stessi e il superamento dei pregiudizi, sono alcuni dei temi affrontati dalle opere in concorso. Si va dal potere dell’amicizia e il superamento della sfida, ad argomenti più complessi che riguardano esperienze umane legate alla resilienza individuale e familiare, al desiderio di identità e appartenenza, all’impatto dei contesti socio-politici sulla vita dei giovani. Senza trascurare l’identità culturale e il ruolo dell’arte e della creatività come forma di espressione e sopravvivenza. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - #Giffoni55, i 99 film in concorso: amicizia, sfide e identità

