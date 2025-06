Giffoni Film Festival 55 | La lista dei 99 film in concorso

La 55ª edizione del Giffoni Film Festival, in scena dal 17 al 26 luglio, si preannuncia ricca di emozioni e riflessioni. Con 99 film in concorso, il festival affronta temi universali come l’adolescenza, la natura, le relazioni familiari e l’accettazione di sé. Un’occasione imperdibile per scoprire giovani talenti e storie che ispirano. Sei pronto a immergerti nel cuore del cinema giovane? Scopriamo insieme la lista completa dei film in gara.

La 55° edizione di Giffoni Film Festival è attesa tra il 17 al 26 luglio. Scopriamo insieme la lista dei film in concorso? Si è ufficialmente chiusa la selezione dei titoli in concorso a # Giffoni55, in programma dal 17 al 26 luglio. Il passaggio all'età adulta, il rapporto con la natura, le relazioni familiari, l'accettazione di se stessi e il superamento dei pregiudizi, sono alcuni dei temi affrontati dalle opere in concorso. Si va dal potere dell'amicizia e il superamento della sfida, ad argomenti più complessi che riguardano esperienze umane legate alla resilienza individuale e familiare, al desiderio di identità e appartenenza, all'impatto dei contesti socio-politici sulla vita dei giovani.

In questa notizia si parla di: film - concorso - giffoni - festival

