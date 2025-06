Giappone collezionisti di ossa alla ricerca dei resti della Seconda Guerra Mondiale

famiglie e di riposare finalmente in pace," afferma Gushiken, un collezionista di ossa appassionato e custode della memoria storica. La sua missione, tra rispetto e devozione, rivela un lato nascosto e toccante della ricerca di verità e giustizia, in un luogo intriso di ricordi dolorosi e speranze di riscatto.

Camminando tra fango e rocce nell'umida giungla giapponese di Okinawa, Takamatsu Gushiken ha raggiunto un pendio di terreno dove i resti umani sono rimasti dimenticati dalla Seconda Guerra Mondiale. Il 72enne ha recitato una breve preghiera e ha sollevato una copertura protettiva di fortuna, esponendo le ossa semisepolte che si ritiene siano quelle di un giovane soldato giapponese. "Questi resti hanno il diritto di essere restituiti alle loro famiglie", ha detto Gushiken, un uomo d'affari che ha cercato volontariamente i morti di guerra per più di quattro decenni.

