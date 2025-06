Gianluca Guidi omaggia Frank Sinatra a Monte Sant' Angelo

dei più grandi interpreti della musica internazionale. Preparati a rivivere l'evocativa magia di Sinatra attraverso le note, la voce e l'energia di Guidi, in un evento che promette emozioni indimenticabili. Non perdere questa straordinaria serata di musica e cultura: un'occasione unica nel cuore di Monte Sant’Angelo per celebrare il mito senza tempo del “Chairman of the Board”.

Sabato 28 giugno alle 21 in piazza de Galganis a Monte Sant’Angelo, Gianluca Guidi omaggia Frank Sinatra. Cantante e attore di indiscusso spessore, regista di teatro, personaggio radiofonico e televisivo amatissimo, Gianluca Guidi ritorna con uno spettacolo che è un omaggio appassionato a uno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Gianluca Guidi omaggia Frank Sinatra a Monte Sant'Angelo

In questa notizia si parla di: gianluca - guidi - omaggia - frank

Una fottuta bugia: recensione del nuovo film di Gianluca Ansanelli - "Una fottuta bugia" è l'ultima opera di Gianluca Ansanelli, un film che intreccia romance e dramma con una storia avvincente.

OMAGGIO A FRANK SINATRA Vai su Facebook

Omaggio a Frank Sinatra, Gianluca Guidi al Teatro Golden; Gianluca Guidi al Lyrick. Omaggio a Frank Sinatra tra parole e musica; Omaggio a Frank Sinatra lunedì 20 gennaio al teatro Aurora.

Gianluca Guidi al Lyrick. Omaggio a Frank Sinatra tra parole e musica - 15, per la stagione “Edizione straordinaria”, Gianluca Guidi (nella foto) va in scena con il suo spettacolo “Sinatra ... Secondo lanazione.it

Gianluca Guidi: “Sinatra? Un mito. Mio padre Johnny Dorelli, un esempio con la sua vita” - Un omaggio a Frank Sinatra che Gianluca Guidi fa con un grande show, accompagnato da un trio di famosi jazzisti, al pianoforte Stefano Sabatini, al contrabbasso Dario Rosciglione, alla batteria ... Si legge su dilei.it