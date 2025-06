Gianfranco D’Attis il CEO di Prada lascia il brand a fine mese

Gianfranco D’Attis, il visionario CEO di Prada, lascia il brand a fine mese dopo un incarico iniziato nel 2022. La sua assenza dall'ultima sfilata ha alimentato speculazioni sui motivi della sua uscita, mentre i comunicati ufficiali restano ancora latitanti. Con una formazione internazionale e un’esperienza consolidata nel settore, D’Attis ha contribuito a plasmare la direzione della maison. Ora, è il momento di scoprire quali nuove sfide lo attendono.

Arrivato nella maison nel 2022, Gianfranco D’Attis lascerà Prada a fine mese (dal 30 giugno). Ad ora non ci sono comunicati e commenti ufficiali, ma sappiamo che D’Attis non ha partecipato all’ultima sfilata della maison. Il top manager si è formato alla Graduate School of Business Administration di Zurigo, per poi perfezionare il curriculum con il Senior Executive Program presso la Columbia Business School di New York. Gianfranco D’Attis, CEO di Prada, lascia la maison. Il top manager era entrato in Prada nel gennaio 2022, specificatamente con la responsabilità dello sviluppo strategico del brand in tutti i mercati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it