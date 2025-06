’Giallo’ Ivanka pesa lo scenario internazionale

Ivanka Trump, figura di spicco nel panorama internazionale, sta attirando l’attenzione non solo per la sua visita in Italia, ma anche per le sue implicazioni geopolitiche ed economiche. Mentre si avvicina al cuore di Maranello, tra sfarzo e strategie globali, il suo viaggio si configura come un ponte tra potere, moda e passione italiana. Cosa riserveranno queste prossime ore nel suo tour? Solo il tempo potrà svelarlo.

Sarebbe atteso per oggi l'arrivo a Modena di Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti. La notizia circola da alcuni giorni: la visita in Italia è legata al matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, a cui parteciperà con il marito Jared Kushner. Ivanka Trump si troverebbe già in Italia per un tour tra Emilia e Toscana. Secondo indiscrezioni, nelle prossime 48 ore dovrebbe fare tappa anche alla fabbrica Ferrari di Maranello mentre viene dato per certo che alloggerà all'hotel Rua Frati 48, accanto a piazza San Francesco, in centro a Modena. Proprio lì sono spuntati alcuni divieti di sosta a partire dalle 15 di oggi.

