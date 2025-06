Giacomoni Consap potenziato il Fondo studenti meritevoli

Giacomoni Consap potenzia il Fondo per gli studenti meritevoli, un sostegno fondamentale per il futuro dei giovani italiani. Con investimenti crescenti e politiche mirate, il presidente Sestino Giacomoni sottolinea come lo studio e la casa siano i pilastri della crescita. I 524mila maturandi devono sapere che, uscendo con impegno e determinazione, possono contare su un sistema di supporto rafforzato che apre nuove possibilità di successo e di realizzazione personale.

"Oltre ai fondi storici stiamo insistendo molto sul potenziamento e il rilancio del Fondo per gli studenti meritevoli e del Fondo prima casa per i giovani sotto i 36 anni. Siamo convinti che lo studio e la casa siano i pilastri per costruire il futuro". Lo ha dichiarato il presidente di Consap, Sestino Giacomoni, nel corso di un appuntamento ANSA Incontra. "I 524mila giovani che stanno facendo gli esami di maturità sappiano che se usciranno con un buon voto, almeno 75 su 100, potranno accedere a questa garanzia di Consap del 70%, così da avere un finanziamento per proseguire gli studi che andrà dai 50mila, ai 70mila se decidono di andare all'estero.

Fondo da € 150 milioni per favorire l’assunzione di ricercatori e dottori di ricerca nelle imprese. L’obiettivo: 15.000 contratti a tempo indeterminato. Agevolazioni anche per gli studenti fuori sede e per il caro-affitti - È stato istituito un fondo da 150 milioni di euro per incentivare l’assunzione di ricercatori e dottori di ricerca nelle imprese, con l’obiettivo di creare 15.

