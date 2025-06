Gia l’ultimo genio di casa Coppola | A nonno Francis preferisco Cassavetes

Gia l8217ultimo genio di casa Coppola, con la sua creatività e il suo spirito inquieto, si distingue nel vasto mosaico di una famiglia che ha scritto la storia del cinema. Tra le luci di Hollywood e le sfide quotidiane, Gia preferisce i registi come Cassavetes, che catturano l’autenticità umana. Ma chi è questa giovane promessa pronta a lasciare il segno? Scopriamolo insieme, perché il suo viaggio sta appena iniziando.

Gia Coppola: ovvero, un altro frammento del mosaico della famiglia Coppola, che ha scritto pagine leggendarie della storia del cinema. Francis Ford Coppola, il regista di Apocalypse Now e del Padrino, è suo nonno. Sofia Coppola, la regista di Lost in Translation e del Giardino delle vergini suicide, è sua zia. E poi ci sono gli altri, da Roman Coppola a Nicolas Cage. Gia, diminutivo di Giancarla, ha 37 anni, un figlio di un anno e mezzo, e un film anch’esso nato da poco. La incontriamo al Filming Italy Sardegna film festival, dove Gia è stata premiata come miglior regista. È nata il giorno di Capodanno del 1987: il padre – fratello di Francis – è morto in un incidente nautico prima che lei nascesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net