Gestire le maxiemergenze da Pisa arriva il manuale con le linee guida

Gestire le maxiemergenze richiede competenza, prontezza e una strategia efficace. Da Pisa arriva il nuovo manuale "Le Maxiemergenze", firmato dal dottor Giuseppe Crocetti, un'opera fondamentale per medici, operatori sanitari e soccorritori. Ricco di linee guida chiare e pratiche, il volume si propone di trasformare la preparazione e la risposta alle emergenze più estreme. La medicina moderna si evolve, e il futuro delle maxiemergenze inizia da qui.

Pisa, 20 giugno 2025 - È ufficialmente disponibile il nuovo volume "Le Maxiemergenze" con sottotitolo "La Squadra Maxiemergenze Ospedaliera" (edito da Pisa University Press), dedicato alla gestione delle maxiemergenze, scritto dal dottor Giuseppe Crocetti, esperto in materia. Il manuale nasce dalla volontà di affrontare con rigore scientifico e approccio operativo uno degli ambiti più complessi e imprevedibili della medicina moderna. La Medicina delle Catastrofi, infatti, rappresenta un settore tanto delicato quanto imprescindibile: una disciplina in cui la preparazione non è solo una risorsa, ma l'unica vera arma contro l'imprevedibile.

