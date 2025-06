Gerry Scotti nonno per la terza volta | il figlio Leonardo e la moglie Ginevra Piola aspettano un bebè

Gerry Scotti, il caro “zio” d’Italia, si prepara a vivere un'altra gioia familiare: il nipotino in arrivo! Dopo Virginia e Pietro, la famiglia si espande ancora, portando entusiasmo e affetto. L’attesa di Leonardo e Ginevra Piola è speciale, ma la privacy resta prioritaria. In un mondo sempre più connesso, la loro scelta di condividere solo parte della notizia ci ricorda l’importanza di rispettare i momenti intimi. E così, la famiglia Scotti si arricchisce di un nuovo dolce sorriso.

Lo “zio” d’Italia Gerry Scotti sta per diventare nonno per la terza volta. Il figlio Edoardo e la moglie, la giornalista Ginevra Piola, attendono il terzo bambino, dopo Virginia, 4 anni, e Pietro, 2. La notizia è trapelata attraverso l’account Instagram della futura mamma. Dopo qualche istante però la Piola ha cambiato idea e ha reso privato il proprio profilo, probabilmente a causa dell’eccessiva attenzione mediatica suscitata dall’annuncio. “ Ora spero nel terzo o in due gemellini. Spero non si fermino, vediamo. Se lo vorranno, io sono felice “, aveva dichiarato Gerry Scotti a Verissimo nel 2023, dopo la nascita di Pietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gerry Scotti nonno per la terza volta: il figlio Leonardo e la moglie Ginevra Piola aspettano un bebè

