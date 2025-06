Gerry Scotti di nuovo nonno | terzo figlio in arrivo per il figlio Edoardo e la moglie Ginevra Piola

Gerry Scotti di nuovo nonno: una splendida notizia che riempie il cuore di gioia! Dopo i bimbi Virginia e Pietro, il suo figlio Edoardo e la moglie Ginevra Piola annunciano l’arrivo del terzo nipotino. La famiglia si amplia e il sorriso del conduttore si fa ancora più radioso, confermando quanto la felicità di condividere momenti speciali sia il vero tesoro della vita. Gerry, la tua gioia è contagiosa!

