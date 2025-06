Gerry Scotti di nuovo nonno | chi è Ginevra la moglie di suo figlio Edoardo

Gerry Scotti, uno dei volti più amati della tv italiana, si appresta a vivere un’altra grande emozione: diventerà nonno per la terza volta. La gioia si arricchisce grazie all’arrivo di Ginevra, moglie di Edoardo, suo figlio, e anche lei parte del mondo Mediaset. Un momento speciale che conferma il calore e l’autenticità di questo stimato protagonista dello spettacolo italiano. La famiglia di Gerry si amplia e porta con sé nuove felicità.

Personaggi tv. Gerry Scotti sarà nonno per la terza volta: chi è la nuora (anche lei lavora a Mediaset) – Un’altra gioia in arrivo per uno dei volti più rassicuranti e amati della televisione italiana. Il sorriso inconfondibile, la battuta pronta, ma soprattutto quell’autenticità rara che lo accompagna da oltre quarant’anni di carriera. Gerry Scotti si prepara a vivere un’altra emozione forte: sta per diventare nonno per la terza volta. La notizia è dolcissima e arriva in un momento in cui il conduttore di Caduta Libera è più attivo che mai, con una presenza costante su Canale 5 e una carriera che sembra non conoscere battute d’arresto. 🔗 Leggi su Tvzap.it