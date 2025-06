Germania Merz ribadisce | nessun motivo di criticare raid Usa su Iran

In un contesto internazionale sempre più complesso, Friedrich Merz ha riaffermato a Berlino la sua posizione favorevole alle azioni militari degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Il suo discorso alla FGI sottolinea una sfida alle critiche e apre un dibattito sul ruolo della Germania nel conflitto globale. Ma quali sono le conseguenze di tali dichiarazioni sulla politica europea?

Berlino, 23 giu. (askanews) - Discorso a Berlino alla FGI, la Confindustria tedesca, per il cancelliere tedesco conservatore Friedrich Merz che a tre giorni dal Consiglio Europeo è tornato a ribadire la sua approvazione per i bombardamenti israeliani sull'Iran e poi per quelli degli Stati Uniti; giorni fa aveva detto che Israele "sta facendo il nostro lavoro sporco": "Dallo scorso fine settimana, ormai è oltre una settimana, c'è stata guerra aperta in Medio Oriente. Voglio dirlo senza possibilità di equivoco. Non c'è nessun motivo per noi e per me personalmente di criticare quello che Israele ha cominciato a fare una settimana fa, né alcun motivo di criticare quello che l'America ha fatto nel weekend.