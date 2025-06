Germania-Italia le pagelle | Ghilardi difensore vecchia scuola 8 Gnonto rosso e lacrime 5

La sfida tra Germania e Italia si è rivelata un vero spettacolo di emozioni e talento. Ghilardi, difensore dalla vecchia scuola, ottiene un 8, mentre Gnonto, protagonista di un episodio doloroso con il rosso e le lacrime, si ferma a 5. Tra i tedeschi, Rohl e Woltemade si distinguono, mentre tra gli Azzurrini spiccano Desplanches, Coppola e Pirola, confermando il valore del nostro settore giovanile. Un match che lascia tanti spunti di riflessione per il futuro.

Tra i tedeschi brillano solo Rohl e Woltemade, tra gli Azzurrini ottime prove per Desplanches, Coppola e Pirola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Germania-Italia, le pagelle: Ghilardi difensore vecchia scuola (8), Gnonto rosso e lacrime (5)

In questa notizia si parla di: germania - italia - pagelle - ghilardi

Germania-Italia, le pagelle di CM: Koleosho sprinta, Ambrosino pennella. Gnonto rovina tutto, Woltemade da Inter - Un episodio appassionante tra Germania e Italia U21, con il risultato finale di 3-2 che tiene tutti col fiato sospeso.

Germania-Italia, le pagelle: Ghilardi difensore vecchia scuola (8), Gnonto rosso e lacrime (5); Germania-Italia Under 21 3-2 d.t.s., pagelle e tabellino: l'eurogoal di Ambrosino non basta, gli azzurrini chiudono in 9; Pagelle Germania-Italia U21 3-2: Koleosho, Ambrosino e tanto cuore non bastano. Nunziata furioso con l'arbitro.

Germania-Italia, le pagelle di CM: Koleosho sprinta, Ambrosino pennella. Gnonto rovina tutto, Woltemade da Inter - 2 Italia Desplanches 7,5: bravo nelle uscite, si supera con un intervento con i piedi sulla conclusione più pericolosa del primo tempo tedesco. msn.com scrive

Germania-Italia 3-2, le pagelle: Koleosho imprendibile (7,5), perla di Ambrosino (7) follia Gnonto (4) - L'Italia esce di scena a testa alta dopo un battaglia con la Germania ai tempi supplementari nei quarti di finale degli Europei Under 21. Secondo msn.com