Germania e Italia l’ipotesi di rimpatriare l’oro da New York | Trump può limitare l’accesso

In un clima di crescente incertezza, Germania e Italia valutano il possibile rimpatrio delle loro riserve auree da New York. Con oltre 245 miliardi di dollari in oro custoditi presso la Federal Reserve, le nazioni europee temono che le tensioni politiche, alimentate anche dal ruolo di Donald Trump, possano compromettere la sicurezza delle loro riserve. La decisione di spostare l’oro potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sovranità finanziaria europea, aprendo scenari inediti per il controllo delle proprie risorse.

Lingotti d’oro per un valore complessivo di 245 miliardi di dollari potrebbero presto essere trasferiti da New York a Berlino e Roma. Secondo il Financial Times, Germania e Italia starebbero valutando di prelevare il loro oro, conservato dalla Federal Reserve americana, per riportarlo sotto il loro diretto controllo. Il timore sempre piĂą diffuso, infatti, è che le scintille causate dallo scontro periodico tra il presidente americano Donald Trump e la banca centrale statunitense possano causare un incendio. E che, con un colpo di mano, il tycoon possa guadagnare una sempre maggiore influenza sulle politiche della Fed. 🔗 Leggi su Open.online

Germania e Italia, l'ipotesi di rimpatriare l'oro da New York: «Trump può limitare l'accesso».

Gentiloni, Italia e Germania più esposte a ipotesi dazi Usa - "I due paesi con un surplus commerciale più elevato nei confronti degli Usa sono Germania e Italia". Come scrive ansa.it

