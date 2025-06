Germania e Francia vincono epopee quarti di finale

Le emozioni dei quarti di finale del Campionato Europeo Under 21 sono esplose in tutta la loro intensità, regalando sorprese e spettacolo. La Germania e la Francia si sono imposte con forza, scrivendo pagine epiche di questa kermesse sportiva. Ora, le semifinali si avvicinano: chi sogna di conquistare il titolo? Resta con noi per scoprire quale squadra solleverà il trofeo e scriverà il suo nome nella storia del calcio giovanile.

2025-06-23 00:08:00 Breaking news: I quarti di finale del campionato europeo U21 hanno raggiunto la conclusione domenica, con la semifinale completata dopo una coppia di incredibili scontri dell’ultimo-otto. L’Inghilterra e i Paesi Bassi avevano già preso a pugni il loro biglietto per gli ultimi quattro, con i tre leoni che speravano di difendere il titolo che hanno vinto nel 2023. Germania, Italia, Francia e Danimarca stavano tutti in lizza per unirsi a quel duo in semifinale, che dovrà fare un modo per abbinare il dramma che quelle squadre hanno consegnato domenica. Germania 3-2 Italia (AET). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Europei di Calcio Under 21, l’Italia con la Germania ai quarti di finale: domani sera in campo - Domani sera, alle 21, l'Italia Under 21 si prepara a sfidare la Germania ai quarti di finale degli Europei in Slovacchia.

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2. Tedeschi in semifinale contro la Francia. Azzurri in 9. Danimarca-Francia 2-3. I transalpini ribaltano il risultato in 60"

Europei Under 21, Danimarca-Francia 2-3. Alle 21 in campo Italia-Germania I transalpini affronteranno la vincente di questa sera

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2. Tedeschi in semifinale contro la Francia; Italia U21 eroica ma fuori: 3-2 Germania al 117'; Europei Under 21, l'Italia lotta, combatte, chiude in nove, ma esce a testa alta contro la Germania. I tedeschi affronteranno la Francia in semifinale.

Quarti di finale EURO Under 21: un'Italia in nove perde ai supplementari contro la Germania, la Francia batte la Danimarca - L'Italia resiste stoicamente in nove uomini contro una Germania che trova il gol della vittoria a tre minuti dai calci di rigore, mentre nell'altra semifinale la Francia batte in rimonta la Danimarca. Lo riporta it.uefa.com

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: la punizione di Ambrosino regala i supplementari agli Azzurri - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. sport.virgilio.it scrive