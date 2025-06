Germani Brescia Cinzia Zanotti non sarà il coach della squadra maschile di basket

Cinzia Zanotti, talentuosa e stimata nel panorama del basket italiano, ha deciso di non accettare l’offerta della Germani Brescia di guidare la squadra maschile. Un gesto che suscita riflessioni sul percorso delle donne nel mondo dello sport maschile e sui motivi dietro questa scelta. Ma quali sono le ragioni che hanno portato Zanotti a declinare l’incarico? La risposta svela molto di più sulla sfida di equilibri e opportunità nel settore.

Occorrera' attendere ancora prima di vedere una donna alla guida di un team maschile di basket. Cinzia Zanotti ha infatti rifiutato l'offerta della Germani Brescia, nella persona del numero uno del club, di succedere al dimissionario Peppe Poeta che portato le Rondinelle a giocarsi la finale scudetto, poi persa cona Virtus Bologna. PERCHÉ CINZIA ZANOTTI NON ALLENERÀ LA GERMANI BRESCIA L'attuale allenatrice della Geas Sesto San Giovanni, pur dichiarandosi lusingata dall'offerta, ha spiegato che non c'erano i tempi tecnici per un impegno del genere, facendo capire che in futuro potrebbe comunque pensarci seriamente: " Io coach di una squadra maschile? Preferisco di no, ho bisogno di tempo.

