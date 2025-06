Genova sgominata banda specializzata in truffe agli anziani maxi operazione tra Liguria e Campania

Una vasta operazione tra Liguria e Campania smaschera una pericolosa banda specializzata in truffe agli anziani, con tredici arresti. I malviventi, che si facevano chiamare "zia" e "zio", pianificavano e attuavano le loro truffe con veri e propri blitz in trasferta. Questa azione congiunta dei carabinieri di Genova e Napoli mette fine a un grave intreccio criminale, evidenziando come la lotta alla criminalitĂ sia un impegno costante e determinato.

L'organizzazione individuava le vittime e poi le aggirava grazie a vere e proprie missioni in trasferta: tredici gli arresti. I capi si facevano chiamare zia e zio Un'operazione congiunta dei carabinieri di Genova e Napoli ha portato all’arresto di 13 persone, tutti originarie del napoletano,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, sgominata banda specializzata in truffe agli anziani, maxi operazione tra Liguria e Campania

In questa notizia si parla di: operazione - genova - sgominata - banda

Raffica di arresti a Cuneo durante l'operazione "Me òm", sgominata la banda dei furti nelle case - Nella vivace cornice di Cuneo, l’operazione "Meòm" ha messo fine alle scorribande della banda dei furti nelle case, arrestando nove soggetti per associazione a delinquere e reati commessi in abitazioni.

Colpivano a bordo di autobus e pullman turistici, approfittando delle fermate e della distrazione dei passeggeri. Ma l’attività del gruppo criminale è stata interrotta il 29 maggio grazie a un’operazione del Reparto Sicurezza Urbana Nucleo Antidegrado della pol Vai su Facebook

Smantellata banda specializzata in truffe agli anziani, 13 arresti tra Napoli e Genova: la maxi operazione dei carabinieri; Truffe agli anziani, sgominata una banda con 29 persone: ecco come agivano; Genova, banda del tombino sgominata dai carabinieri: cinque arresti.

Genova, sgominata banda specializzata in truffe agli anziani, maxi operazione tra Liguria e Campania - Un'operazione congiunta dei carabinieri di Genova e Napoli ha portato all’arresto di 13 persone, tutti originarie del napoletano, accusati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai dan ... Da informazione.it

Smantellata banda specializzata in truffe agli anziani, 13 arresti tra Napoli e Genova: la maxi operazione dei carabinieri - Un’imponente operazione congiunta dei Carabinieri dei Comandi Provinciali di Genova e Napoli ha portato all’arresto di 13 persone, tutti originarie del napoletano, accusati di associazione per ... Si legge su msn.com