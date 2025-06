Genoa visite mediche per Albert Gronbaek

L’esterno offensivo danese arriva dal Rennes in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genoa, visite mediche per Albert Gronbaek

In questa notizia si parla di: genoa - visite - mediche - albert

Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri - Dean Huijsen è pronto a diventare un giocatore del Real Madrid. Dopo l'attesa ufficializzazione da parte di Fabrizio Romano, il difensore ex Juve effettuerà a breve le visite mediche e firmerà il contratto.

: iniziate le visite mediche di Albert Grønbæk ? #Genoa #SerieA #Gronbaek #Grønbæk #calciomercato Vai su X

Albert #Grønbæk è arrivato in Città: il centrocampista svolgerà domani le visite mediche Gianluca Di Marzio Vai su Facebook

Genoa, Gronbaek a Genova per le visite mediche: poi la firma sul contratto; Genoa, un nuovo acquisto è arrivato in città; Genoa, è fatta per Albert Gronbaek: è arrivo in città, domani farà le visite mediche.

Genoa, visite mediche per Albert Gronbaek - Genova – La due giorni genoana di Albert Gronbaek prosegue: il nuovo acquisto rossoblù questa mattina è a Pegli per sottoporsi alle visite mediche. Da ilsecoloxix.it

Genoa, Albert Gronbaek è arrivato in città: domani le visite mediche. VIDEO - Le prime immagini del nuovo acquisto rossoblù: il 24enne danese è arrivato a Genova con l’agente, il padre e la fidanzata. Scrive sport.sky.it