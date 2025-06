Genitori 50enni che vogliono fare i 25enni sono egoisti Gratteri denuncia il fallimento educativo E sui docenti | Più di metà del tempo lo perdono a scrivere pareri troppa burocrazia

In un’Italia che sembra smarrire i propri valori, genitori cinquantenni che vogliono rifarsi giovani e bambini di appena 9 anni lasciati soli nelle strade di Napoli sono segnali allarmanti di un fallimento educativo. Gratteri denuncia questa crisi, evidenziando come la burocrazia e l’egoismo contribuiscano a un sistema scolastico in difficoltà. È il momento di riflettere: quale società stiamo costruendo per le future generazioni?

Bambini di 9 anni che vagano soli per le strade di Napoli alle nove di sera, genitori cinquantenni che vogliono fare i venticinquenni, una società dove conta più l'avere che l'essere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: genitori - vogliono - fare - 50enni

Carlo Acutis, il “santo di Internet” e l’allarme della madre: “Vogliono digitalizzare anche l’anima dei ragazzi? I genitori sono impreparati” - Carlo Acutis, giovanissimo martire della leucemia nel 2006, è destinato alla santità, diventando un simbolo per i giovani e il loro rapporto con la tecnologia.

Martina uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato La cugina a #Pomeriggio5: "I genitori vogliono sapere quali sono state le ultime parole di Martina" Vai su Facebook

Genitori 50enni che vogliono fare i 25enni, sono egoisti, Gratteri denuncia il fallimento educativo. E sui docenti: Più di metà del tempo lo perdono a scrivere pareri, troppa burocrazia; Iscrizioni scuola dell’Infanzia 2025: cosa fare e quando; 50 regali originali e sorprendenti per la Festa del papà.

«I miei genitori pensionati e in buona salute non vogliono fare da babysitter ai nipoti. Sono indignata, sbaglio?» - ma non hanno voglia di farlo con regolarità e quindi non vi si può fare affidamento come babysitter. Come scrive leggo.it

Napoli, Gratteri ai docenti: “Genitori ignoranti vogliono fare i 20enni e trascurano i figli: sbaglia chi contesta i brutti voti” - ma purtroppo per la mia conoscenza della scuola ci sono genitori di 55 anni ignoranti, che vogliono fare i 25enni e che trascurano i figli. Si legge su napoli.repubblica.it