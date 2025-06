Gene Gnocchi porta il suo ' Sconcerto Rock' al Tennis Club di Foggia

prepara ad accogliere un evento imperdibile: Gene Gnocchi, con il suo irresistibile ‘Sconcerto Rock – Il Recital’, porta un’onda di allegria e riflessione nel cuore di Foggia. Dopo aver ricevuto il premio per le ‘Eccellenze Sportive’, il club si conferma spazio di cultura, sport e intrattenimento di alta qualità. Non mancate a questa serata unica, dove il divertimento e l’intelligenza si incontrano sul campo...

La lunga stagione sociale del Tennis Club di Foggia prosegue con un nuovo appuntamento-evento: venerdì 27 giugno alle 20.30 Gene Gnocchi porterà lo spettacolo ‘Sconcerto Rock-il Recital’. Appena ricevuto il premio per le ‘Eccellenze Sportive’, organizzato dalla Regione Puglia, il Tennis Club si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Gene Gnocchi porta il suo 'Sconcerto Rock' al Tennis Club di Foggia

In questa notizia si parla di: club - tennis - gene - gnocchi

Successo per il torneo 'Città di Prato': celebrazione dei 50 anni del Tennis Club Prato - Il torneo "Città di Prato" celebra con successo i 50 anni del Tennis Club Prato. Questa edizione si chiude con un bilancio entusiasta, grazie a un’organizzazione impeccabile e a performance straordinarie, con i vincitori Sesko e Thamm che hanno brillato sul campo.

Gene #Gnocchi al Tennis Club di #Foggia: risate e musica per chiudere la stagione #video - X Vai su X

#Emilia #sughi #pasta F.lli Gnocchi - Bottega alimentare Vai su Facebook

Gene Gnocchi al Tennis Club di Foggia: risate e musica per chiudere la stagione; Gene Gnocchi: “Sono federeriano vero, non vedo l’ora che arrivi l’addio di Djokovic”; Foggia, ragazza aggredita per rapina: il padre scrive al questore e ringrazia la polizia per l’arresto lampo.

Gene Gnocchi al Tennis Club di Foggia: risate e musica per chiudere la stagione - La lunga stagione sociale del Tennis Club di Foggia prosegue con un nuovo appuntamento- Scrive immediato.net

Foggia, Gene Gnocchi al Tennis Club - Foggia, Gene Gnocchi al Tennis Club FOGGIA – La lunga stagione sociale del Tennis Club di Foggia prosegue con un nuovo appuntamento- Lo riporta ilsipontino.net