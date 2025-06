Gemelline siamesi attaccate alla testa | l’operazione le separa ma una non sopravvive

In un gesto di straordinaria speranza e competenza medica, due gemelline siamesi con una rara fusione cranio-encefalica sono state sottoposte a un delicato intervento di separazione. Questa condizione, che si verifica in appena 1 caso su 2,5 milioni di nascite, rappresenta una sfida unica per il team sanitario. Grazie alla collaborazione tra Smile House Fondazione Ets e la World Craniofacial Foundation, le piccole hanno avuto una possibilità di vita, anche se il destino ha riservato loro un esito doloroso.

Le due sorelline erano affette da una forma rarissima di fusione cranio-encefalica, che si verifica in un caso ogni 2,5 milioni di nascite, con meno di 60 interventi di separazione dal 1950 ad oggi. Le minori erano giunte in Italia nel 2024, grazie all'impegno congiunto di Smile House Fondazione Ets e di World Craniofacial Foundation. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Gemelline siamesi attaccate alla testa: l‚Äôoperazione le separa, ma una non sopravvive

