Il 23 giugno 2025, il San Gerardo di Monza ha ospitato un intervento straordinario: la separazione di due gemelline siamesi senegalesi affette da una rara forma di craniopago verticale totale. Un'impresa di complessità incredibile che ha visto Smile House Fondazione ETS guidare una rete internazionale di eccellenza. Questa storica operazione testimonia il potere della collaborazione e dell’innovazione in chirurgia pediatrica. La storia di questa sfida sarà ricordata come esempio di speranza e progresso.

Monza, 23 giugno 2025 – Un’impresa medica di straordinaria complessitĂ , culminata nella separazione di due gemelline siamesi senegalesi di due anni e mezzo, affette da una rarissima forma di craniopago verticale totale, ha visto Smile House Fondazione ETS in prima linea come promotore e coordinatore di un’eccezionale rete di cooperazione internazionale e nazionale. La casistica. Gli attori. Il bilancio. La storia. L’esperienza. Il commento. L’accordo. L’accoglienza. La casistica. L’intervento, durato 48 ore consecutive presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, rappresenta una pietra miliare nella chirurgia cranio-facciale pediatrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gemelle siamesi separate al San Gerardo di Monza: un intervento chirurgico straordinario

