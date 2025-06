Gemelle siamesi separate a Monza intervento pietra miliare

Un intervento rivoluzionario che sfida ogni limite, portando speranza e vita a due piccole guerriere. La separazione delle gemelle siamesi senegalesi di 2 anni e mezzo, affette da una rara forma di craniopago verticale totale, rappresenta una pietra miliare nella medicina moderna. Questo straordinario successo testimonia come tecnologia e competenza possano unire le forze per cambiare destini. Una vittoria che apre nuove prospettive nel campo delle cure pediatriche complesse.

Milano, 23 giu. (Adnkronos Salute) - Un'impresa medica di grande complessit√†, culminata nella separazione di due gemelline siamesi senegalesi di 2 anni e mezzo affette da una rarissima forma di craniopago verticale totale, ha visto Smile House Fondazione Ets "in prima linea come promotore e coordina.

