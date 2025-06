Gemelle siamesi separate a Monza erano unite alla testa | una è morta

Un atto di coraggio e speranza al confine tra vita e morte: due gemelle siamesi di appena due anni e mezzo, unite alla testa, sono state sottoposte a un complesso intervento di separazione alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. Nonostante le sfide estreme e il tragico esito per una di loro, la determinazione del team medico ha rappresentato un passo fondamentale verso una nuova possibilità di vita per l’altra.

Due gemelle siamesi di due anni e mezzo, unite alla testa, sono state separate nel corso di un intervento straordinario compiuto alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. Purtroppo una delle due piccole è morta nel corso della complessa operazione, durata 48 ore. Nonostante l’altissimo rischio e le precarie condizioni cliniche di una delle due bambine, l’obiettivo della separazione “vitale” per entrambe è stato perseguito con tenacia: purtroppo – fanno sapere dall’ospedale -, una delle due gemelle non è riuscita a superare la fase finale dell’intervento. L’altra invece, ha superato la delicatissima operazione ed è ora in terapia intensiva neurologica, con progressivi miglioramenti che le permetteranno per la prima volta di intraprendere un cammino verso l’autonomia motoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gemelle siamesi separate a Monza, erano unite alla testa: una è morta

