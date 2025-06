Gela sequestrati beni per 50 milioni a imprenditore legato alla mafia

Un maxi sequestro da 50 milioni di euro scuote Gela: la Guardia di Finanza ha messo i sigilli al patrimonio di Emanuele Catania, imprenditore legato alla mafia e attivo nel commercio ittico internazionale. Un colpo duro per le attività illecite e un segnale forte contro l’illegalità . Restate aggiornati con DayItalianews, perché notizie come questa cambiano il volto del nostro Paese.

Coinvolto Emanuele Catania, attivo nel commercio internazionale di prodotti ittici Maxi sequestro da 50 milioni di euro a Gela. Palermo, 23 giugno. Un patrimonio del valore di circa 50 milioni di euro è stato sequestrato all'imprenditore Emanuele Catania, originario di Gela, figura di rilievo nel commercio di pesce su scala internazionale. Operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Caltanissetta-sezione misure di prevenzione, è nato da una proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Il sequestro è stato eseguito dai militari del Gico, appartenenti al nucleo di polizia economico-finanziaria, con il supporto del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo.

