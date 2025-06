Gdf in Puglia dalla lotta all' evasione al contrasto alla criminalità organizzata | oltre 70mila interventi in 17 mesi

In Puglia, la Guardia di Finanza si distingue per un impegno incessante e capillare, con oltre 70mila interventi in soli 17 mesi. Dalla lotta all’evasione fiscale al contrasto alla criminalità organizzata, questa forza di polizia opera su più fronti per garantire sicurezza e legalità . Un bilancio che testimonia l’efficacia di un’attività "a tutto campo", fondamentale per il benessere della regione e dei suoi cittadini.

