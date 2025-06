Gb dichiara fuori legge gruppo pro-pal dopo blitz in base

Il governo britannico mette sotto stretta sorveglianza il gruppo Palestine Action, dichiarandolo fuori legge e applicando la legge anti-terrorismo. Dopo l’incursione notturna alla base RAF, dove gli attivisti hanno imbrattato jet militari, la ministra degli Interni Yvette Cooper ha annunciato questa drastica misura, sottolineando la volontà di tutelare la sicurezza nazionale. Questa decisione rappresenta un punto di svolta nel contrasto alle attività di protesta che minacciano l’ordine pubblico e la sovranità del Regno Unito.

Il governo britannico ha dichiarato fuori legge il gruppo Palestine Action applicando la legge anti-terrorismo, in base alla quale sarà illegale farne parte o sostenerla. La decisione, annunciata dalla ministra degli Interni Yvette Cooper, è arrivata dopo l'incursione notturna compiuta la settimana scorsa all'interno di una base aeronautica della Raf, dove gli attivisti filo-palestinesi avevano imbrattato alcuni aerei militari con vernice spray color rosso, in ricordo delle vittime dei raid israeliani nella Striscia di Gaza. Intanto è in corso una protesta a Londra contro la messa al bando di Palestine Action.

