Gaza Meloni | Reazione di Israele ha forme inaccettabili e drammatiche palestinesi patiscono da troppo tempo - VIDEO

Giorgia Meloni si è espressa duramente sulla crisi di Gaza, sottolineando che le reazioni di Israele hanno forme inaccettabili e drammatiche, mentre i palestinesi soffrono da troppo tempo. Alla Camera, durante le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo, ha ribadito l’impegno per un cessate il fuoco e per la ricerca di una soluzione giusta e duratura. La situazione richiede azioni concrete e un impegno comune per riportare la pace.

Lo ha detto la Presidente del consiglio Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo Meloni si sveglia su Gaza, e alla Camera dei Deputati, durante le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo, dichiara: "Ribadiremo anche un altro obiettivo, il cessate il fuoco a Gaza, dove la legittima reazione di Israele a un insensato attacco sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili".

Meloni alla Camera dei Deputati si sveglia su Gaza: "Reazione di Israele ha forme inaccettabili, serve cessate il fuoco" - DIRETTA - La premier Meloni si presenta alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, affrontando il delicato tema di Gaza e della crisi mediorientale.

Nel passaggio alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, la premier Giorgia Meloni ha condannato l'azione di Israele a Gaza: "La legittima reazione a un terribile attacco terroristico sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili".

