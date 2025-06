Gattuso ha chiamato 35 giocatori | altri 2 esclusi di lusso oltre Acerbi | Chiuse le porte di Coverciano

In un’Italia che si avvia a voltare pagina dopo l’addio di Spalletti, Gattuso raccoglie la sua sfida: ha chiamato 35 giocatori per la selezione azzurra, escludendo due nomi di lusso oltre Acerbi. Le porte di Coverciano si sono chiuse, segnando un nuovo inizio e una forte volontà di plasmare il futuro del calcio italiano. La strada verso i prossimi Mondiali è tutta da riscrivere, e questa potrebbe essere l’occasione decisiva.

Gattuso ha chiamato 35 giocatori: altri 2 esclusi di lusso oltre Acerbi Chiuse le porte di Coverciano"> Non solo Acerbi. Gattuso taglia fuori dal progetto due innesti pregiati che quindi non vestiranno azzurro. L’era Spalletti è oramai ufficialmente terminata da diversi giorni. Il tecnico toscano dopo la disfatta a Oslo che, di fatto, ha già messo in salita le qualificazioni ai prossimi Mondiali per l’Italia, ha concluso la sua avventura. Il gruppo non si era mostrato coeso e unito a partire dall’Europeo flop dello scorso anno e si è dunque deciso di cambiare. Al posto dell’ex Roma e Napoli tra le altre squadre, è arrivato un ct che la Nazionale la conosce e anche bene. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gattuso ha chiamato 35 giocatori: altri 2 esclusi di lusso oltre Acerbi | Chiuse le porte di Coverciano

In questa notizia si parla di: acerbi - gattuso - chiamato - giocatori

Italia, ecco Gattuso: "Non è vero che ci manca il talento. Gli infortunati restano a Coverciano. Acerbi? Non l'ho chiamato" - Italia, ecco Gattuso: un nuovo inizio carico di passione e determinazione. Con un obiettivo ambizioso – qualificarsi per i Mondiali 2026 – Rino si confronta con le sfide di una nazionale in ricostruzione, tra assenze e infortuni.

"Nei 35 che ho chiamato non c'era Acerbi. Grande valore, non ho nulla contro di lui, lo stimo e lo rispetto ma no, non l'ho chiamato. Ho chiamato giocatori più giovani" [Gennaro Gattuso in conferenza stampa] Vai su Facebook

"Nei 35 che ho chiamato, non c'era #Acerbi. Grande valore, non ho nulla contro di lui, lo stimo e lo rispetto ma no, non l'ho chiamato. Ho chiamato giocatori più giovani.” ? Gennaro #Gattuso, nuovo ct della #nazionaleitaliana Vai su X

Gattuso si presenta da ct: Chiesa deve giocare, non ho chiamato Acerbi; Italia, Gattuso: Chi viene convocato resta a Coverciano. Ho parlato con 35 giocatori, ma non con Acerbi; Gattuso ct Italia: Non ho chiamato Acerbi. A Chiesa ho detto questo. Poi il retroscena Lippi.

Italia, Gattuso si presenta: "Ho chiamato 35 giocatori. Chiesa e Acerbi..." - L’ex centrocampista azzurro è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della Nazionale italiana e oggi, giovedì 19 giugno, si è presentat ... Come scrive onefootball.com

Gattuso ct Italia: "Non ho chiamato Acerbi. A Chiesa ho detto questo". Poi il retroscena Lippi - Dopo l'esonero di Spalletti, deciso per la pesante sconfitta contro la Norvegia, si è aperta ufficialmente l'era Gennaro Gattuso. Scrive tuttosport.com