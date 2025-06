Gasperini giovani olandesi e una scommessa che può far volare la Roma

Gasperini, capace di valorizzare i giovani talenti e di trasformarli in pedine fondamentali per il progetto Roma. La sua visione ambiziosa e la capacità di forgiare campioni potrebbe davvero far decollare la squadra capitolina verso nuovi traguardi, anche grazie alle scommesse coraggiose come quella su Devyne Rensch. Quando il giovane olandese farà ritorno a Trigoria, troverà un’ambizione condivisa e una guida pronta a plasmare il suo talento in un vero protagonista.

