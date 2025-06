Gas e petrolio prezzi alle stelle dopo l' attacco Usa | cosa succede se l' Iran blocca lo Stretto di Hormuz Le conseguenze per l' Italia

I recenti attacchi statunitensi in Iran hanno scatenato una crisi energetica senza precedenti, facendo schizzare i prezzi di gas e petrolio alle stelle. Se l’Iran dovesse bloccare lo Stretto di Hormuz, il cuore delle rotte energetiche mondiali, le conseguenze per l’Italia sarebbero gravissime: aumenti dei costi, scarsità di approvvigionamenti e ripercussioni sull’economia. È un rischio che mette a dura prova la stabilità del nostro Paese e dell’intero sistema europeo.

Il nuovo focolaio di crisi in Medio Oriente ha messo sotto pressione i mercati dell?energia. I raid aerei degli Stati Uniti contro i siti nucleari in Iran, in supporto a Israele, hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it