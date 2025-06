Garlasco spunta audio shock | Il testimone Muschitta è stato minacciato per stare zitto avrebbe visto Stefania Cappa allontanarsi da casa Poggi

Garlasco si scuote con rivelazioni sorprendenti: un audio shock coinvolge testimoni e minacce legate al caso di Stefania Cappa. Tra minacce, conversazioni telefoniche e sospetti di depistaggi, la verità si fa strada in un intricato mosaico che potrebbe rivoluzionare le indagini. È il momento di scoprire come ogni pezzo si incastri in questo enigma ancora irrisolto.

Spunta una conversazione telefonica del 2022 fra l'ex maresciallo Marchetto e il responsabile dell'azienda Asm di Vigevano Sportiello. Al centro ci sarebbe Muschitta, operaio di Sportiello che aveva testimoniato contro le gemelle Cappa, poi ritenuto "inattendibile" Nella giornata di ieri è tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, spunta audio shock: "Il testimone Muschitta è stato minacciato per stare zitto", avrebbe visto Stefania Cappa allontanarsi da casa Poggi

In questa notizia si parla di: spunta - muschitta - cappa - garlasco

Garlasco, spunta un audio dell’ex maresciallo: «Il testimone Muschitta? Minacciato per stare zitto». Aveva accusato Stefania Cappa - Garlasco torna sotto i riflettori con un audio inedito dell’ex maresciallo che potrebbe rivoluzionare le carte in gioco nel caso di Chiara Poggi.

Garlasco, spunta un audio dell’ex maresciallo: «Il testimone Muschitta? Minacciato per stare zitto». Aveva accusato Stefania Cappa… Vai su X

“Lei, Stefania Cappa...”. Colpo di scena Garlasco, spunta l'audio che cambia le cose: “Il testimone aveva visto tutto” Vai su Facebook

Garlasco, spunta un audio dell’ex maresciallo: «Il testimone Muschitta? Minacciato per stare zitto». Aveva accusato Stefania Cappa; Garlasco, spunta un audio-bomba che potrebbe cambiare tutto: Muschitta? L'hanno minacciato; Delitto di Garlasco, spunta audio con le minacce al testimone Muschitta: cosa dicevano Marchetto e Sportiello.

Garlasco, cambia tutto. Spunta la registrazione choc: "Il testimone Muschitta minacciato per stare zitto" - L’audio, pubblicato in esclusiva dal quotidiano, tocca il cuore di uno degli interrogativi più irrisolti dell’indagine: perché Marco Muschitta, dopo aver fornito una testimonianza dettagliata sui ... Come scrive affaritaliani.it

Garlasco, spunta un audio-bomba che potrebbe cambiare tutto: “Muschitta? L’hanno minacciato” - Nuove ombre sul testimone chiave che ritrattò la sua versione: un audio segreto del 2022 svela il retroscena. Si legge su panorama.it