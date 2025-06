Garlasco Marchetto sui sospetti dopo la testimonianza ritrattata da Muschitta | Minacciato o soldi ricevuti

L’ex maresciallo Francesco Marchetto lancia pesanti sospetti sulla testimonianza ritrattata da Muschitta nel caso Garlasco, alimentando dubbi su possibili minacce o ricompense ricevute. Un colpo di scena che apre nuove piste nell’indagine e mette sotto i riflettori la complessità di una vicenda ancora avvolta da mistero. La verità è più vicina, ma ancora sfuggente: cosa si nasconde dietro questa retromarcia?

L'ex maresciallo Francesco Marchetto avanza sospetti sulla testimonianza ritrattata da Muschitta nelle indagini sul delitto di Garlasco.

