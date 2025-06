Garlasco la difesa di Stasi chiede nuove analisi sull’impronta 10 | perché per loro è così importante

La difesa di Alberto Stasi chiede un nuovo esame dell'impronta 10, trovata vicino all'ingresso di casa Poggi e mai collegata a qualcuno. Dopo 18 anni, questa richiesta rappresenta una svolta: si tenta di scoprire se si tratta di DNA o di un'impronta insanguinata, elementi che potrebbero scuotere le certezze del caso. Ma cosa potrebbe emergere da queste analisi ancora inedite? Continua a leggere.

La difesa di Alberto Stasi ha chiesto ulteriori approfondimenti su traccia 10, quella trovata vicino all'ingresso di casa Poggi e mai associata a qualcuno. Stando a fonti di Fanpage.it, questa traccia non è mai stata analizzata così a fondo in questi 18 anni: per la prima volta si cerca quindi un possibile dna e per la prima volta è stato fatto il test per capire se si trattava di un'impronta insanguinata o no. 🔗 Leggi su Fanpage.it