Gambizzato in strada dopo discussione al vaglio i video delle telecamere

Le indagini proseguono senza sosta per fare luce su un episodio di violenza che ha scosso la comunità di Scafati. Dopo il grave episodio di gambizzazione di un 25enne, le autorità stanno esaminando attentamente i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile e garantire giustizia. La città attende con trepidazione sviluppi concreti: le indagini potrebbero portare a importanti novità nel più breve tempo possibile.

Proseguono le indagini per individuare la persona che ha ferito ad una gamba un 25enne di Scafati, giorni fa, dinanzi un bar in via Martiri d'Ungheria. I carabinieri lavorano su alcuni video estratti dalle telecamere di sorveglianza, dislocati nelle vicinanze del luogo dei fatti. Le indagini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Gambizzato in strada dopo discussione, al vaglio i video delle telecamere

