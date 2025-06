Galleria dell’Accademia apre la mostra ‘Luce energia infinito’

In un tributo vibrante al genio di Michelangelo, la Galleria dell’Accademia di Firenze apre la mostra ‘Luce, energia, infinito’, celebrando i 550 anni dalla nascita del grande artista. Wang Yancheng, rinomato artista franco-cinese, interpreta con maestria il messaggio eterno di creatività e passione, trasformando le opere rinascimentali in un’esperienza sensoriale unica. Un’occasione imperdibile per immergersi nel passato e scoprire nuove sfumature di luce e energia.

Firenze, 23 giugno 2025 - In occasione delle iniziative che celebrano i 550 anni dalla nascita (1475) di Michelangelo, Wang Yancheng, artista franco-cinese di fama internazionale, rende omaggio con la mostra ‘Luce, energia, infinito ’ alle opere del genio rinascimentale esposte alla Galleria dell’Accademia di Firenze, attualmente diretta dal professor Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della Cultura. A cura di Gabriele Simongini, l’esposizione presenta 18 dipinti, alcuni dei quali di grandissime dimensioni, realizzati fra il 2018 e il 2025 - tre dei quali realizzati per la rassegna di Firenze - dove assume sempre più importanza una concezione del vuoto come stato materiale che ribolle di possibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Galleria dell’Accademia, apre la mostra ‘Luce, energia, infinito’

In questa notizia si parla di: galleria - accademia - mostra - luce

Alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la mostra "Moda in luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy" - Esplora l'evoluzione dello stile italiano attraverso la suggestiva mostra "Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy" al Palazzo Pitti.

"MODA IN LUCE 1925-1955. ALLE ORIGINI DEL MADE IN ITALY" Dal 18 giugno fino al 28 settembre alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la splendida mostra su cinema e moda, promossa dal Ministero della Cultura, organizzata e realizzat Vai su Facebook

Galleria dell’Accademia, apre la mostra ‘Luce, energia, infinito’; Luce energia infinito, la mostra di Wang Yancheng alla Galleria dell’Accademia di Firenze; Luce energia infinito: Wang Yancheng rende omaggio a Michelangelo alla Galleria dell'Accademia di Firenze.

Galleria dell’Accademia, apre la mostra ‘Luce, energia, infinito’ - L’esposizione presenta 18 dipinti, alcuni dei quali di grandissime dimensioni ... Segnala lanazione.it

L’Italia incanta la Cina: da Michelangelo al Novecento, l’arte come ponte tra due mondi - La fascinazione della Cina per l'arte italiana arriva alla GNAMC di Roma e alla Galleria dell'Accademia di Firenze ... Secondo insideart.eu