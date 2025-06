Galaxy Z Flip7 e Flip7 FE si mostrano in nuovi render e spunta una nuova colorazione

I prossimi Samsung Galaxy Z Flip7 e Flip7 FE fanno la loro apparizione in nuovi render, svelando dettagli sorprendenti e una fresca colorazione. Questi scatti ci offrono un’anteprima esclusiva di ciò che ci aspetta, alimentando l’attesa per l’arrivo di questi innovativi smartphone pieghevoli. Scopriamo insieme tutte le novità e le potenziali caratteristiche di questa entusiasmante coppia di dispositivi di ultima generazione.

Diamo insieme un'occhiata ad alcuni nuovi render condivisi sui prossimi samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE

