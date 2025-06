Galaxy AI gratis o a pagamento | Samsung dovrebbe decidere a breve

Samsung sta per decidere se Galaxy AI resterà gratuito o diventerà a pagamento, coinvolgendo milioni di utenti in attesa di risposte chiare. Con l'annuncio ufficiale atteso a breve, tutti si chiedono: le funzioni di Galaxy AI continueranno a essere gratuite anche dopo il 2025? La decisione di Samsung potrebbe rivoluzionare l’esperienza degli utenti e il futuro dell’intelligenza artificiale sui dispositivi Galaxy. Restate sintonizzati per scoprire cosa cambierà!

Le funzioni Galaxy AI rimarranno gratuite anche dopo la fine del 2025? Samsung dovrebbe svelare tutto entro qualche settimana. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Galaxy AI gratis o a pagamento: Samsung dovrebbe decidere a breve

In questa notizia si parla di: galaxy - samsung - dovrebbe - gratis

Ecco quando One UI 8 Beta con Android 16 dovrebbe arrivare sui Samsung Galaxy S24 e S23 - La grande attesa per One UI 8 Beta con Android 16 si fa sempre più intensa! Mentre i riflettori si accendono sui Galaxy S25, gli utenti dei Galaxy S24 e S23 si chiedono quando potranno sperimentare le novità.

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore A soli 1.099,00€ invece di 1.499,00€ (-27%) #adv https://www.amazon.it/dp/B0DPL2XFY3/?tag=alessandro0f5-21&psc=1 4.4: media delle recensioni Venduto e spedito da Vai su Facebook

S25 Ultra + Galaxy Book gratis, anche su Amazon; I migliori giochi Android gratis di giugno 2025; Galaxy Z Fold7, Z Flip7 l' Z Flip FE potrebbe ottenere funzionalità premium Galaxy AI libero. E per sempre.

Galaxy AI gratis o a pagamento: Samsung dovrebbe decidere a breve - Le funzioni Galaxy AI rimarranno gratuite anche dopo la fine del 2025? Riporta tuttoandroid.net

Galaxy AI non sarà sempre gratis: servirà un abbonamento: il costo? Non si sa - Samsung potrebbe introdurre funzioni a pagamento su Galaxy AI entro il 2025, mantenendo gratuite solo le opzioni di base. Secondo tech.everyeye.it